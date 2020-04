Friseurleistungen in Privathäusern

Landkreis Miltenberg.In allen unterfränkischen Regionen hat die Polizei am Freitag und Samstag Kontrollen zur Einhaltung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung durchgeführt.

Das Einschreiten der Beamten erfolgte laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken mit Augenmaß. In einzelnen Fällen wurden dennoch Verfahren gegen Personen eingeleitet. Die Gesamtzahl der Anzeigen belief sich im Bereich Bayerischer Untermain auf 40 Fälle.

Hinweisen nachgegangen

In Elsenfeld und Mömlingen im Landkreis Miltenberg gingen Polizeibeamte am Freitag zwei Hinweisen nach, wonach Friseurleistungen im Keller zweier Privathäuser angeboten würden. In beiden Fällen trafen die Beamten Personen an, die gerade frisiert wurden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

