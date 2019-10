Freudiges Wiedersehen

Walldürn.Die Angehörigen des Jahrgangs 1959 haben sich am Wochenende in Walldürn getroffen. Nach einem Sektempfang, Kaffee und Kuchen im Museum „Zeit(T)räume“ kamen nicht nur die auswärtigen Teilnehmer bei einer Führung ins Staunen.

Danach ging es zum Essen in den Gasthof „Engel“, wo man die vergangenen Jahre Revue passieren ließ. Sonja Slepkowitz bedankte sich bei allen Teilnehmern, insbesondere beim Lehrerehepaar Spannagel für deren Kommen. Nach Einbruch der Dunkelheit war eine Feuershow zu bestaunen.

Kalköfen besichtigt

Am Sonntag besuchte die Gruppe in der Kirche Sankt Marien den Gottesdienst, um den inzwischen 17 verstorbenen ehemaligen Mitschülern zu gedenken. Auf allen Gräbern hinterlegte der Jahrgang von Edeltraud Thoma und Thea Geier vorbereitete Andenken. Im Anschluss an das Mittagessen im Gasthaus „Hirsch“ besichtigten die Teilnehmer die ehemaligen Kalköfen auf der Schmittshöhe. Dort bewunderten sie die Arbeit, die die Mitglieder des Biotopschutzbunds in das Projekt gesteckt haben.

Sonja Slepkowitz bedankte sich für die Führung, ehe sich die Jahrgangsangehörigen mit dem Versprechen auf ein baldiges Wiedersehen verabschiedeten.

