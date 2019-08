Freudentränen bei Iljas Überraschung

Als Teenager war Ilja nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl zur Erholung im Odenwald, genauer gesagt in Wettersdorf bei Renate und Hermann Schmitt. Nach 22 Jahren kam es zum Wiedersehen.

Wettersdorf. Es ist ein gewöhnlicher Samstagnachmittag. Beim Hof Schmitt in Wettersdorf parkt ein Wagen, vier Personen steigen aus und schauen sich neugierig auf dem Anwesen um. Renate Schmitt beobachtet sie vom Küchenfenster aus und spricht sie an. „Ich habe Ihnen jemanden mitgebracht“, sagt einer der beiden Männer. Und als sich der andere Mann umdreht, traut die Wettersdorferin ihren Augen nicht: Da steht Ilja!

Die Überraschung ist perfekt. Nach 22 Jahren kommt der gebürtige Weißrusse wieder in das kleine Odenwalddorf. Und die Freude ob des unerwarteten Wiedersehens ist auf beiden Seiten überwältigend. Es kullern sogar ein paar Tränen. Viele schöne Erinnerungen werden wach an die gemeinsam verbrachte Zeit in den 1990er-Jahren, als Ilja nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl zu Erholungsferien bei den Schmitts in Wettersdorf weilt.

Ilja ist ein kleiner Junge von etwa fünf, sechs Jahren, als der Super-Gau von Tschernobyl in der Ukraine nahe der weißrussischen Grenze im April 1986 die Schlagzeilen der Weltpresse beherrscht und unsägliches Leid über die Menschen bringt. Viele werden hautnah von der Katastrophe heimgesucht und durch die Atomwolke nuklear verstrahlt. Auch die weißrussische Stadt Gomel ist betroffen.

Einer, der in jener Zeit hilft, die Not zu lindern, ist der Hardheimer Hans Sieber, der zusammen mit dem DRK immer wieder junge Leute aus Gomel in den Odenwald zu Ferienaufenthalten holt.

„Für uns war es keine Frage, jemanden aufzunehmen, als in der Zeitung Gastfamilien gesucht wurden“, sagt Renate Schmitt im Rückblick. Und so weilt 1995 zunächst Oleg über ein Wochenende bei ihnen.

Die vier Kinder der Familie Schmitt sind zu jener Zeit so gut wie aus dem Haus. 1996 kommt neben Oleg auch Ilja. Diesmal für drei Wochen, in denen die beiden Teenager eine schöne Zeit zusammen in der deutschen Familie verbringen. Sie machen Ausflüge, wandern, lernen die Gegend kennen, erleben eine sorgenfreie, abwechslungsreiche Zeit.

„Die Verständigung funktionierte mit etwas Englisch“, erinnert sich Hermann Schmitt. Doch in der Hauptsache redet man mit „Händen und Füßen“, wie seine Frau ergänzt.

Noch einmal kommen Ilja und Oleg 1997 in den Walldürner Stadtteil. Diesmal ist sogar Olegs Mutter Anna dabei, die ihre Kochkünste mit dem traditionellen russischen Borschtsch unter Beweis stellt. Die gemeinsamen Tage sind für alle eine echte Bereicherung. Doch auch diesmal vergehen die drei Wochen bei dem Schmitts wie im Flug. Der Abschied fällt allen drei Gästen sehr schwer, am liebsten würden sie bleiben.

Nun steht Ilja nach so langer Zeit vor der Tür. Renate Schmitt erkennt ihn sofort wieder. Der junge Mann von heute 39 Jahren hat seine Frau, seinen Freund und dessen Tochter dabei. Tags zuvor ist er mit dem Flugzeug in Stuttgart gelandet und besucht seinen Spielkameraden aus Kindertagen, der in Freudenstadt lebt.

Die Tour in den Odenwald ist ihm ein Bedürfnis. Er will seine Gastfamilie von einst, die er in guter Erinnerung hat, wiedersehen. „Es gab ein großes Hallo“, erzählt Hermann Schmitt. Sofort werden die Gäste an den Tisch gebeten und bewirtet, Kinder und Enkel der Schmitts kommen dazu. Alte Fotos von den früheren Aufenthalten werden hervorgekramt, und dank der Übersetzung von Iljas Freund aus dem Schwarzwald klappt die Verständigung recht gut. Ilja lebt heute mit seiner Frau in Moskau und hat ein gutes Auskommen. „Er macht einen zufriedenen Eindruck“, so Hermann Schmitt. Seine Frau Renate zeigt stolz einen Silberteller, auf dem ein silberner Samowar steht. Ein Gastgeschenk aus dem Jahr 1997, das einen Ehrenplatz auf dem Tresen in der Küche hat. So bleiben die Aufenthalte der weißrussischen Gäste stets präsent.

Die Stunden sind auch an jenem, inzwischen „ungewöhnlichen“ Samstagnachmittag, viel zu kurz. Doch Ilja und die Schmitts wollen in Verbindung bleiben, was dank Internet heute kein Problem darstellt. „Uns hat der Besuch wirklich sehr gefreut“, betont Hermann Schmitt. Und wer weiß, vielleicht hat Ilja das nächste Mal etwas mehr Zeit im Gepäck. Die Einladung der Schmitts steht jedenfalls: Völkerverständigung kann so einfach sein.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019