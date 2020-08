Frauen hatten alle Hände voll zu tun

Walldürn.Am Vortag des Hochfestes „Maria Himmelfahrt“ haben die Frauen der katholischen Frauengemeinschaft Walldürn alle Hände voll zu tun.

Die bereits gesammelten und abgegebenen Blumen, Pflanzen und Sträucher wurden im Bereich des Pfarrhofs sortiert und zu Sträußen, den sogenannten Würzbüscheln, gebunden.

Mindestens sieben Kräuterarten beinhaltet ein Gebinde. Die Büschel werden an diesem Samstag nach der Vorabendmesse um 18.30 Uhr in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut an die Gottesdienstbesucher verteilt. Über eine Spende, die wieder einem sozialen Zweck zugeführt wird, freut sich die Frauengemeinschaft. Zuvor wird Pater Josef Bregula OFM Conv. die Kräuterbüschel segnen und die Abendmesse zu diesem Festtag feiern. Übrig gebliebene Sträuße können auch am nächsten Tag noch am Marienaltar mitgenommen werden. ac

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020