Franziskaner-Konvent vor personellen Veränderungen

Walldürn.Der Konvent der Franziskaner-Minoriten in der Wallfahrtsstadt Walldürn steht vor personellen Veränderungen. Beim Provinzkapitel der Danziger Franziskaner-Minoriten-Provinz wurden weitreichende Personalentscheidungen getroffen, die auch in Walldürn Auswirkungen haben. Folgende Priesterwechsel stehen somit zum 1. August in der Walldürner Klostergemeinschaft an:

Pater Andreas Lengenfeld, OFM Conv., kehrt nach Polen zurück. Er wurde zum Stellvertreter des Provinzials ernannt und außerdem zum Guardian (Leiter) des Konvents in Danzig gewählt.

Pater Andreas war seit vier Jahren als Kooperator in der Seelsorgeeinheit tätig und war neben seinen Aufgaben in der Wallfahrtsstadt schwerpunktmäßig Ansprechpartner für die Pfarrei Glashofen mit den Gemeinden der Walldürner Höhe und das Odenwald-Hospiz in Walldürn.

Pater Thaddäus Pytka, OFM Conv., wechselt in den Konvent nach Werdohl, wo er bereits früher einmal tätig war.

Auch er war ebenfalls vier Jahre als Vikar in der Seelsorgeeinheit eingesetzt und neben den Aufgaben am Wallfahrtsort hauptsächlich Ansprechpartner für die Pfarrei Rippberg/Hornbach. Pater Christoph Szachta, OFM Conv., der seit 2013 als Vikar in der Seelsorgeeinheit wirkte und neben seinen Aufgaben in Walldürn insbesondere Ansprechpartner für die Pfarrei Altheim war, wechselt zusammen mit Pater Thaddäus nach Werdohl.

Pater Josef Bregula, OFM Conv., dankte im Namen der gesamten Seelsorgeeinheit seinen drei Mitbrüdern, die nun in Kürze Walldürn verlassen werden, für ihr segensreiches Wirken. Folgende Franziskaner-Minoriten werden in Walldürn ihren Dienst beginnen:

Pater Leon Rawalski, OFM Conv., geboren am 18. Oktober 1942. Er wurde am 22. Juni 1968 zum Priester geweiht.

Pater Irenäus Wojtko, OFM Conv., geboren am 24. Dezember 1969. Er wurde am 18. Mai 1997 zum Priester geweiht und beginnt seinen Dienst als Kooperator in der Seelsorgeeinheit.

Pater Lukas Sliwinski, OFM Conv., geboren am 12. April 1984. Er wurde am 2. Juni 2012 zum Priester geweiht und beginnt seinen Dienst als Vikar in der Seelsorgeeinheit Walldürn.

Pater Kamil Piotrowski, OFM Conv., geboren am 29. September 1992. Er wurde am 27. April 2019 zum Priester geweiht und beginnt seinen Dienst als Vikar einen Monat später am 1. September. ac

