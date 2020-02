Fragen des Lebens sind ein Thema

Amorbach.Hennes Bender gastiert mit seinem Programm „Ich hab nur zwei Hände“ am Samstag, 22. Februar, um 20 Uhr in der Zehntscheuer in Amorbach.

In seinem neuesten Programm regt sich Hennes Bender wieder ohne Punkt und Komma über die großen Fragen des Lebens auf: Lästern Alexa und Siri hinter meinem Rücken über mich? Ist die Cloud wirklich eine Wolke oder nur ein anderer Computer? Nur mit einem Mikrofon bewaffnet stellt sich Hennes Bender vor sein Publikum und demonstriert auf seine quirlige Art, dass Widerstand nicht zwecklos ist. Karten gibt es im Informationszentrum Bayerischer Odenwald (Touristinfo), Schlossplatz 1 oder unter www.zehntscheuer-amorbach.de/programm-tickets.

Einlass ist um 19 Uhr.

