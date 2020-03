Ford Focus beschädigt

Walldürn.Auf Sachschaden in Höhe von 500 Euro bleibt der Besitzer eines Ford Focus sitzen, falls nicht geklärt werden kann, wer am Mittwoch zwischen 16.30 und 16.40 Uhr gegen den Wagen gefahren ist. Der Mann hatte sein Auto für die Dauer seines Einkaufs auf dem Norma-Parkplatz in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße abgestellt.

In der Zwischenzeit stieß eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen die vordere Stoßstange des Ford und fuhr davon, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu rufen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020