Förderung für drei Ausbildungsplätze

Walldürn.Die Verrechnungsstelle für Katholische Kirchengemeinden hat sich erfolgreich beim Bundesprogramm „Fachkräfteoffensive“ für Erzieherinnen und Erzieher beworben.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat gleich drei Förderplätze im Stadtgebiet bewilligt. Je ein Ausbildungsplatz in den Kindergärten St. Georg und St. Marien in Walldürn sowie St. Valentin in Altheim wird mit 37 440 Euro bezuschusst.

Insgesamt fördert das Bundesprogramm „Fachkräfteoffensive“ 5000 Ausbildungsplätze, um einem Mangel an Fachkräften im Bereich der Frühen Bildung entgegenzuwirken. Bis 2030 erwartet das Wirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmen Prognos mit bundesweit bis zu 199 000 fehlenden Erzieherinnen und Erziehern. rs

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019