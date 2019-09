FN verlosen Freikarten

Walldürn.In Walldürn wird am Samstag, 5. Oktober, wieder gegroovt: Dann steigt die sechste Auflage der Musikveranstaltung in der Stadt. Die FN verlosen fünf Mal zwei Eintrittskarten. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Groove“ eintragen und in der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist der 27. September. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

