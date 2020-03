Flurbereinigung, um attraktiver zu werden

Walldürn.Zum Meinungsaustausch trafen sich die Freien Wähler Walldürn dieser Tage im Ristorante Pizzeria „Noi Due“. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Ramona Paar berichtete der Ortsvorsteher von Gottersdorf, Stephan Blum, über die schwierige Situation der Kläranlagen in den Höhengemeinden und die damit einhergehenden begrenzten Neubaumöglichkeiten in den Höhenorten.

Ortschaftsrat Timo Link aus Reinhardsachsen freute sich, dass die Flurbereinigung in dem Ortsteil zwischenzeitlich auf den Weg gebracht wurde, wenngleich dafür andere Projekte zurückstehen müssten. Derzeit seien nur kleinere Instandhaltungsmaßnahmen möglich.

Bei allem anderen werde auf die Flurbereinigung verwiesen. Zweifellos sei die Flurbereinigung aber der richtige Schritt für die Teilorte Reinhardsachsen und Kaltenbrunn, um wieder attraktiver zu werden.

Die Situation für Bauwillige sei nach wie vor nicht ganz einfach, jedoch freue man sich über jeden Interessenten.

Timo Link berichtete auch über die erfreulichen Fortschritte beim Thema „Renovierung Grundschule Rippberg“, wo er sich als Mitglied des Elternbeirates tatkräftig für die Weiterentwicklung der Schule einsetzt. Er äußerte aber Bedenken, dass der stramme Zeitplan, der die Fertigstellung des vierten Klassenzimmers bis kurz nach Ende der Sommerferien vorsehe, eingehalten werde.

Über eine Beteiligung der Freien Wähler am Blumen- und Lichterfest gab es regen Meinungsaustausch. Letztlich wurde beschlossen mit einem Informations- und Aktionsstand zum kommunalpolitischen Geschehen dabei zu sein.

Fußgängerüberweg

Thematisiert wurde dann noch ein möglicher Fußgängerüberweg in der Hornbacher Landstraße in Rippberg an der Grundschule, und ob es trotz schwieriger Rechtslage Möglichkeiten gäbe, ihn zu initiieren. Da es sich um eine Verbesserung der Sicherheit des Schulweges handelt, sehen die Freien Wähler durchaus die Möglichkeit, über die Ortschaftsräte und den Elternbeirat einzuwirken.

Zum Abschluss wurden noch die anstehenden Termine der Freien Wähler angesprochen. Besonders interessant ist der Familientag im Trainingszentrum „Retten“ des Neckar-Odenwald-Kreises in der ehemaligen Neckartalkaserne am 28. Juni.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020