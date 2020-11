Fleißiger und humorvoller Mitarbeiter

Walldürn.Um die Sicherheit und das gesundheitliche Wohlbefinden der Bewohner nicht zu gefährden, fand die Verabschiedung des Hausmeisters der Altenwohnanlage des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Dieter Kern, nach 15-jähriger Tätigkeit am Freitag im schlichten Rahmen der Frühbesprechung statt.

Der AWO-Ortsverein habe Kern viel zu verdanken, betonte Vorsitzender Kurt Kempf in seiner Laudatio. Angefangen vom Bauwesen bis zur Vermietung der Altenwohnanlage in der Vorstadtstraße sei rundherum alles hervorragend gelaufen. Daneben sei Kern ein geschätzter Ansprechpartner für die Senioren im Heim gewesen, die mit ihren Problemen und Sorgen stets ein offenes Ohr beim Hausmeister fanden. Bei der täglichen Lagebesprechung seien die schwierigsten Themen gemeistert worden, stets mit der Kern eigenen Prise Humor.

Auch in der Freizeit aktiv

„Mit seiner guten Laune hat er uns geprägt“, versicherte Kempf. Auch die normalerweise zahlreichen Veranstaltungen in der Begegnungsstätte habe Kern bestens organisiert. Zudem sei er in all den Jahren auch in seiner Freizeit für die AWO aktiv gewesen. Seine Arbeit sei auch beim Bezirksverband im Karlsruhe sehr geschätzt worden.

„Wir haben Dieter Kern ganz viel zu verdanken“, fasste Kurt Kempf zusammen und wünschte dem scheidenden Hausmeister einen wohlverdienten Ruhestand. Kern bedankte sich für die 15-jährige freundschaftliche Zusammenarbeit. „Es war eine schöne Zeit“, bilanzierte er.

Als neuen Hausmeister stellte Kurt Kempf anschließend Xaver Winkelmann vor, der bereits geraume Zeit eingearbeitet worden sei.

