Walldürn.„Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.“ Mit diesen Worten hat am Wochenende jeder Einzelne der 91 jungen Christen der Seelsorgeeinheit Walldürn das Sakrament der Heiligen Firmung empfangen. Aufgrund der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften wurden drei Firmgottesdienste in der Wallfahrtsbasilika durchgeführt.

Der Generalabt em. Thomas Handgrätinger von der Abtei Windberg in Niederbayern spendete, im Auftrag von Erzbischof Stephan Burger, den Jugendlichen das Firmsakrament. Anknüpfend an das Evangelium machte er den Firmanden Mut, dass sie ihre von Gott geschenkten Talente nicht nur bewahren oder gar vergraben, sondern vielmehr für ihr Leben einsetzen sollen, für sich und auch für ihre Mitmenschen. Jeder nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Er stellte auch die sieben Gaben des Heiligen Geistes, wie Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht in den Mittelpunkt seiner Predigt, mit denen die Firmanden in der feierlichen Eucharistiefeier beschenkt wurden.

„Die Firmung bedeutet Stärkung, Kräftigung und sie gibt uns die Chance zu aktiven Christen in der Seelsorgeeinheit und in der Welt zu werden“, so der Generalabt. Die Mitglieder der Musikgruppe „Young Musicians“ unter der Leitung von Jürgen Miko umrahmten schwungvoll und auch einfühlsam alle drei Firmgottesdienste und wählten dazu die passenden Liedtexte aus. Pater Josef Bregula bedankte sich am Ende der Gottesdienste beim Generalabt für sein Kommen und seine ermutigenden Worte an die Jugendlichen.

Die Firmvorbereitung mit den Schwerpunktthemen Sinn des Lebens, Jesus Christus, Heiliger Geist und die sieben Sakramente dauerte ein dreiviertel Jahr und war Corona-bedingt nicht einfach zu koordinieren. Einen besonderen Dank richtete Pater Josef an den Gemeindeassistenten Adrian Ambiel, an seine Mitbrüder und an alle Firmgruppenleiter, die an der Vorbereitung beteiligt waren. ac

