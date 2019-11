Firmen und Jugendliche können Kontakte knüpfen

Schneeberg.Die 13. Berufs- und Ausbildungsmesse am Samstag, 16. November, im Dorfwiesenhaus statt. 40 Aussteller aus der Region sind dabei.

Richtigen Weg finden

Heutzutage haben es Jugendliche schwer den richtigen Weg ins Berufsleben zu finden. Wo liegen die eigenen Interessen, was macht einem Selbst Spaß und wie kann man sich am besten weiterentwickeln? Dies sind nur einige Fragen der Schüler, die vor ihrer wichtigen Entscheidung der Berufswahl stehen, beschäftigen.

Gleichfalls ist es für Betriebe in den letzten Jahren immer schwieriger geworden den oder die passende Auszubildende zu finden.

Die demografische Entwicklung oder das teilweise fehlende Interesse an handwerklichen Berufen bereiten hier den Firmen und Betrieben mögliche Probleme.

Beide Parteien unterstützen

Um hier die beiden Parteien in ihrem Bestreben zu unterstützen, und an einem Ort zusammen zu führen, bieten die Junge Union Kirchzell und die Ortsverbände der CSU Kirchzell, Amorbach, Schneeberg und Weilbach, seit 2007 nun schon zum dreizehnten Mal eine Plattform des Interessenaustausches mit ihrer Berufs- und Ausbildungsmesse in Schneeberg an.

Durch das Vorstellen der verschiedenen Ausbildungsberufe können die Jugendlichen ihre Interessen ausloten, die Firmen kennenlernen und erste Kontakte knüpfen. Auch die Firmen haben die Möglichkeit sich ihrem Gegenüber zu präsentieren und vorzustellen. 2019 findet die Berufs- und Ausbildungsmesse am Samstag, 16. November, von 14 bis 17 Uhr im Dorfwiesenhaus statt.

Zu dieser Messe sind alle interessierten Jugendlichen, Eltern und Lehrer willkommen. Weiter hat jeder Messebesucher die Möglichkeit sich am kostenlosen Bewerbungsunterlagen–Check wertvolle Tipps für seine Bewerbung zu holen.

