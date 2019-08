„Fest des Lebens und der Zukunft“

Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem feierte zusammen mit Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch Mariä Himmelfahrt im Zisterzienserkloster Bronnbach.

Walldürn/Bronnbach. Die Komturei St. Bonifatius Walldürn des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem feierte das Hochfest Mariä Himmelfahrt traditionell in dem ehemaligen Zisterzienserkloster in Bronnbach und das in diesem Jahr zum zehnten Mal.

Anlässlich dieses Jubiläums konnte der emeritierte Erzbischof von Freiburg, Dr. Robert Zollitsch, als Festprediger und Hauptzelebrant neben den Missionaren von der Heiligen Familie, Pfarrer Franz Lang aus Königheim und Pfarrer Thomas Ottmar Kuhn aus Kämpfelbach als Festprediger des morgentlichen Festgottesdienst, gewonnen werden.

Erzbischof Dr. Zollitsch beschäftigte sich in der Festpredigt mit Maria als Gottesmutter am Beispiel des Altarbildes in der Klosterkirche Bronnbach. „Wir feiern ein Fest des Lebens und ein Fest der Zukunft“ so das Leitwort der Festpredigt von Zollitsch. Er sezte sich aber auch mit den Problemen der Kirche und der Religion auseinander und dem weit verbreiteten Narzissmus auseinander.

Am Ende des Gottesdienstes dankte der Rektor der Missionare von der Heiligen Familie, Pater Joachim Rzesnitze, Erzbischof Dr. Robert Zollitsch für die Festpredigt, den Rittern vom Heiligen Grab zu Jerusalem mit den vertretenen Komtureien St. Bonifatius Walldürn, St. Kilian Würzburg, St Bernhard von Clairvaux Heidelberg/Mannheim und Regina coeli Speyer/Kaiserslautern. Musikalisch umrahmt wurde die Feier durch das Bronnbacher Bläserensemble, bestehend aus den Solisten Helena und Pauline Löffler (Flöte), Bianca Schütz (Alt und Flöte), Sonja Miranda Martinez (Sopran und Trompete), Heiko Busse (Trompete), Manfred Lutz (Posaune) und Regina Oetzel (Orgel). Die Musikkapelle Dörlesberg/Reicholzheim sorgte für die musikalische Begleitung der marianischen Prozession um die Klosteranlage.

Beim anschließenden Stehempfang im Konventbau hatten die zahlreichen Besucher die Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit Erzbischof Dr. Zollitsch, den Patres und den Frauen und Rittern des Ritterordens. En

