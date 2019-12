Feiern auf dem Programm

Walldürn.Termine wurden bei der jüngsten Sitzung des erweiterten Vorstands des TV Walldürn im Turnerheim besprochen.

An Advents- und Jahresabschlussfeiern wurden folgende Termine genannt: 29. November traditionelles Lammessen der Volleyball-Abteilung im Gasthof „Linde“ in Gerolzahn, 11. Dezember Adventsfeier der Jazzgymnastikgruppen im Gasthaus „Zum Hirsch“; 12. Dezember Advents- und Jahresabschlussfeier der Aerobic-Seniorengruppe im Landgasthof „Zum Riesen“; 17. Dezember Adventsfeier der TV-Wassergymnastikgruppen im Gasthaus „Zum Engel“.

Schließlich teilte Kehl zum Abschluss Termine mit: 21./22. März Übungsleiter-Modul 1 des Main-Neckar-Turngaus in Tauberbischofsheim; 1. März Übungsleiter-Fortbildung des Turngaus „Aerobic“ in Walldürn; 7. März Übungsleiter-Fortbildung des Turngaus „Frauenfitness“ in Walldürn; 14. März Arbeitstagung des Turngaus in Hardheim; 25. April Übungsleiter-Modul 2 des Turngaus in Tauberbischofsheim; 16./17. Mai Übungsleiter-Modul 3 des Turngaus in Tauberbischofsheim; 21. bis 24. Mai Landesturnfest 2020 in Ludwigsburg; 23. Mai 2020 Fortbildung des Turngaus „Senioren“ in Buchen; 9. bis 11. Juli Landeskinderturnfest in Offenburg; 11. Juli Gau-Kinderturnfest de Turngaus in Hardheim; 15. Oktober Regio-Stammtisch Verein Strkt. in Hettingen; 7. November Fortbildung des Turngaus „Senioren“ in Buchen; 14. November 2020 Turngala des Turngaus in Buchen; 14./15. November 2020 BTB Gymwelt Convention in Waghäusel-Wiesental.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.12.2019