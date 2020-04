Faust setzt auf kleine Flaschen

Miltenberg.„Der Biergenuss in Deutschland und damit auch in unserer Region, befindet sich in einem Generationswechsel. Die Menschen mögen kleinere Portionen in größerer Vielfalt und zu neuen Trinkanlässen – mal mit Alkohol, mal alkoholfrei. Darauf gehen wir ein, indem wir unser 0,33-Liter-Sortiment auf die neue Flaschenform umstellen“, erklärte Geschäftsführer Johannes Faust vom gleichnamigen Bauhaus bei der Präsentation der neuen 0,33-Liter-Flaschen und Kästen. Dem Faust Radler alkoholfrei folgen in diesen Tagen die Biersorten Faust Naturradler, Faust Pils, Faust Pils alkoholfrei und Faust Bayrisch Hell im neuen Look.

Sechsstellige Investition

Die Umstellung auf die neue 0,33-Liter Euro-Flasche bedeutet für das Brauhaus eine sechsstellige Investition. Denn nicht nur zigtausende neuer Flaschen mussten angeschafft werden, sondern auch die zu diesem Format passenden Kästen im traditionellen Faust-Gelb. „Die Zeit ist reif für unsere Entscheidung“, erläutert Johannes Faust. „Denn neben Geschmack und Qualität, gibt es längst weitere Gründe, warum sich Menschen für den Kauf einer Biermarke entscheiden: die Art und Weise, wie sie produziert wird.“

„Von den neuen Flaschen in flacheren Kästen passen jetzt mehr auf unsere Lkw, weil sie leichter sind. Mit ihnen erhöhen wir zudem die Anzahl der Umläufe pro Mehrwegflasche. All das wird sich auf Energie- und Rohstoffbilanz unseres Brauhauses deutlich positiv auswirken“, ist Johannes Faust fest überzeugt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.04.2020