Faszinierende Traumwelt in der Altstadt

Miltenberg.Die fünfte Auflage des „Miltenberger Engelszaubers“ findet am Samstag, 30. November, um 18 Uhr statt. Mehr als 100 Weihnachtsengel verwandeln die historische Altstadt von Miltenberg in eine faszinierende Traumwelt. Der festliche Umzug vom Engelsplatz zum Marktplatz greift verschiedene weihnachtliche Themenwelten auf, die von den kleinen Himmelsboten mithilfe aufwendig kreierter Requisiten lebhaft verkörpert werden. Darunter die Himmelswerkstatt, die Weihnachtsbäckerei oder das Himmelspostamt. Höhepunkt ist die Weihnachtsbotschaft, die das Christkind am Marktplatz feierlich vorträgt. Zudem lockt die Stadt Miltenberg mit offenen Geschäften und dem geselligen Adventsmarkt „Millumina“ inmitten der geschichtsträchtigen Fachwerk-Architektur.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.11.2019