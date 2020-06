Falschgeld in Amorbach

Amorbach.Ein 17-Jähriger steht nach Angaben der Polizei im Verdacht, im Raum Amorbach Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben. Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo Aschaffenburg nach Zeugen, denen der 17-Jährige Falschgeld angeboten oder tatsächlich übergeben hat.

Eigentlich sollte bei dem Jugendlichen im Februar ein Jugendarrest vollstreckt werden, als die Beamten der Miltenberger Polizei Falschgeld im Zimmer entdeckten. Die weiteren Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg ergaben, dass der junge Mann wohl über einen längeren Zeitraum Falschgeld in Umlauf gebracht hatte.

Seine Betrugsmasche war dabei überwiegend, sich an Zigarettenautomaten das Falschgeld von hilfsbereiten Menschen in echtes Geld wechseln zu lassen. Dazu sprach er Passanten an und gab vor, dass der Automat sein Geld nicht annehmen würde.

Zur Aufklärung sucht die Kripo Aschaffenburg nun dringend nach Zeugen, die nach der beschriebenen Masche aufgefordert worden sind, Geld zu wechseln oder tatsächlich Falschgeld erhalten haben. Erkennbar sind die gefälschten Banknoten an dem Aufdruck „Prop Copy“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.06.2020