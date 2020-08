Fahrgast macht auf Unfall aufmerksam

Neckarelz.Ein Busfahrer ist am Dienstagnachmittag von einem Fahrgast darauf aufmerksam gemacht worden, dass er einen Unfall verursacht hat. Der Vorfall ereignete sich laut der Polizei gegen 15 Uhr in Neckarelz.

Der 65-Jähriger befuhr die Pfalzgraf-Otto-Straße und musste dort verkehrsbedingt anhalten. Beim Anfahren lenkte der Fahrer nach links, so dass das Heck des Busses soweit nach rechts ausscherte, dass es gegen einen geparkten Pkw streifte. Zunächst hatte der Busfahrer den Unfall nicht bemerkt und fuhr weiter, bis ein Fahrgast ihn auf den Vorfall hinwies. Daraufhin kehrte der 65-Jährige wieder zurück an die Unfallstelle, um dem Halter des beschädigten Fahrzeugs zu informieren. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

