„Fachgerecht geschnitten“

Walldürn.Der Rückschnitt der Kastanien am Freibad und der Bericht in den FN (Samstag, 15. Februar) sorgten am Montag in der Sitzung des Gemeinderates für Gesprächsstoff.

Manuel Sturm (SPD) wollte von der Verwaltung eine Stellungnahme zu der Maßnahme. Christian Berlin, der Leiter des Stadtbauamtes, verwies darauf, dass die Stadt alle Bäume wegen der Verkehrssicherungspflicht überprüfen müsse. Wenn Handlungsbedarf bestehe, müsse man aktiv werden – das sei in diesem Fall so gewesen. Bürgermeister Markus Günther und Berlin sagten, dass „die Bäume fachgerecht zurückgeschnitten wurden und der Verkehrssicherungspflicht damit Genüge getan“ worden sei.

Auf die Nachfrage von Thomas Trunk nach einer Neupflanzung anstelle eines Rückschnitts, sagte Berlin, dass man sich hier für einen Rückschnitt entschieden habe. mar

