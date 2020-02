Exkursion nach Hamburg

Walldürn.Die Frankenlandschule führte auch in diesem Jahr eine mehrtägige Kunstexkursion nach Hamburg durch. „Mir ist es besonders wichtig, dass die Teilnahme an dieser Fahrt allen Schülerinnen und Schülern unserer Schule offen steht, da wir so das Interesse für Kunst schulartübergreifend wecken können“, betont Schulleiter Torsten Mestmacher, der die diesjährige Kunstexkursion auch selbst begleitete. Er freue sich daher, dass in diesem Jahr Schülerinnen und Schüler aus der Wirtschaftsschule, dem Berufskolleg und dem Wirtschaftsgymnasium gemeinsam die Reise nach Hamburg unternahmen.

Organisiert und geleitet wurde die viertägige Fahrt durch den Kunstlehrer Bichan Maschajechi, der es auch dieses Jahr wieder verstand, ein sowohl aktuelles als auch abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. Während am ersten Abend die Elbmetropole bei einer Stadtführung erkundet und kennengelernt wurde, besuchte der Kurs am zweiten Tag die Ausstellung „Die Freiheit der Malerei“ in der Kunsthalle Hamburg. In dieser Ausstellung mit Kunstwerken von Goya, Fragonard, Giovanni Battista Tiepolo und dessen Sohn Giovanni Domenico Tiepolo besichtigten die Schüler 100 der bedeutendsten Gemälde und Grafiken. Nicht weniger beeindruckend war der Besuch der Fotoausstellung „Un’Antalogia“ des italienischen Dokumentar- und Kriegsfotografen Paolo Pellegrin.

Am dritten Tag der Exkursion wurde im Museum für Kunst und Gewerbe die Ausstellung „Beauty“ von Sagmeister & Walsh besucht.

Beim Jenisch Haus erlebten die Schüler, wie eine reiche Hamburger Familie im frühen 19. Jahrhundert lebte. Am letzten Tag wurde der Fischereihafen besucht. Die Schüler zeigten sich von der Exkursion begeistert, so dass die Hamburg-Fahrt weiterhin ihren festen Platz im Kalender der Schule behalten soll.

