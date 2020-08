Event im Freibad

Walldürn.Eine „No Splash- Summerparty“ findet am Freitag, 21. August, statt. Nach einer stressigen Arbeitswoche hat die Stadt Walldürn für Alltagsgestresste und Entspannungshungrige ein Event der besonderen Art geplant. Den Alltag hinter sich lassen und die Abendsonne im Freibad Walldürns coronakonform genießen.

Live-Musik

Mit Live-Musik von Sänger Alex Silva ab 17 Uhr und dem Duo „Face2Face“ ab circa 18.30 Uhr, einer Cocktailbar bis hin zu einer Grillstation am Freibadkiosk: Mit der einzigartigen „No Splash Summerparty“ startet man perfekt ins Wochenende, so die Stadt in einer Mitteilung.

Da aus Pandemiegründen keine Sitzgelegenheiten angeboten werden, lädt die Stadt ein, den wundervollen Klängen der beiden Showacts auf einer mitgebrachten Decke zu lauschen oder die gekühlten Drinks im Stehen einzunehmen. Urlaubsfeeling im Freibad – einer tollen Stimmung und einem entspannten Start in das Wochenende steht bei der „Afterworkparty“ also nichts mehr im Wege! Der Eintritt ist kostenlos, es ist kein Badebetrieb möglich.

