Eva-Maria Kötter neue Vorsitzende

Wahlen und Berichte standen auf der Tagesordnung der konstituierenden Sitzung des Pfarrgemeinderates der römisch-katholischen Kirchengemeinde. Eva-Maria Kötter ist die neue Vorsitzende.

Walldürn. Im Pfarrsaal des Gemeindehauses der katholischen Pfarrgemeinde begrüßte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Wolfgang Eisenhauer in Vertretung des erkrankten Stadtpfarrers P. Josef Bregula OFM Conv. die Teilnehmer.

Eisenhauer dankte zunächst allen Kandidaten, die sich der Pfarrgemeinderatswahl am 5. April zur Wahl gestellt hatten für die Bereitschaft zur Kandidatur für dieses Ehrenamt gerade in einer Zeit, wo es nicht mehr selbstverständlich ist, für seinen Glauben Farbe zu bekennen und Zeit zu investieren, sowie in Zeiten der Corona-Pandemie.

Zahlen zur Wahl

Wolfgang Eisenhauer berichtete rückblickend über die Vorbereitungsphase für die Wahlen sowie über den Wahlverlauf. Die Wahlbeteiligung für alle vier Stimmbezirke lag zusammengenommen bei 16,59 Prozent. Wahlberechtigt waren insgesamt 6228 Kirchenmitglieder der römisch-katholischen Kirchengemeinde, von denen 1033 an der Wahl teilnahmen, darunter 172 Briefwähler. Dankesworte des Wahlausschussvorsitzenden Edwin Holderbach galten allen hauptverantwortlichen Organisatoren des Wahlausschusses in den vier Stimmbezirken sowie Sonja Heusler-Enders und Chris Klingenberger für deren Schriftführertätigkeit in der Koordinierungsstelle.

Erklärung von Helmut Hotzy

Diesem Rückblick auf die Pfarrgemeinderatswahlen folgte die von Wolfgang Eisenhauer vorgetragene schriftlich Erklärung des seitherigen und wiedergewählten Pfarrgemeinderatsmitgliedes Helmut Hotzy, nach seiner Wiederwahl nach reiflicher Überlegung von seiner Wahl zum Pfarrgemeinderat zurückzutreten und sein Amt nicht anzutreten. Für ihn wird nun Timo Metz nachrücken.

Danach erfolgte die Vorstellungsrunde der neu gewählten Pfarrgemeinderäte. Gewählt wurden im Stimmbezirk Walldürn: Marcel Ditrich, Anton Fach, Heike Hefner, Andrea Hemberger, Rainer Kreis, Karin Kuhn, Timo Metz, Sabrina Miko und Bernhard Schirmer.

Stimmbezirk Altheim: Elke Neuberger, Rudolf Rogge, Nicole Stahl.

Stimmbezirk Glashofen: Maximilian Bundschuh, Martin Meidel, Jenny Westrich.

Stimmbezirk Rippberg/Hornbach: Eva-Maria Kötter, Brigitte Münig, Hildegard Schöllig-Gaukel.

Dieser Vorstellung schloss sich die Wahl des Vorstandes. Die Wahl des Vorstands erfolgte ebenso wie die anschließende Wahl des Stiftungsrates geheim.

Neue Vorsitzende

Zur neuen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden wurde Eva-Maria Kötter (Rippberg), zur 1. stellvertretenden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Andrea Hemberger (Walldürn) und zur 2. stellvertretenden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Sabrina Miko (Walldürn).

Damit künftig aus jedem Stimmbezirk mindestens eine Person im Vorstand vertreten ist, wurden als Beisitzer und damit als weitere Vorstandsmitglieder noch Elke Neuberger (Altheim), Max Bundschuh (Glashofen) Brigitte Münig (Rippberg/Hornbach) und Marcel Ditrich (Walldürn) hinzugewählt. Das Amt der Schriftführerin bekleidet Brigitte Münig.

Schließlich gehört noch Pater Josef als Leiter der Seelsorgeeinheit Walldürn kraft Amtes als weiteres Mitglied dem Vorstand an.

Wahl zum Stiftungsrat

Vor der Wahl der Stiftungsratsmitglieder mussten die Pfarrgemeinderäte noch eine Entscheidung über die Anzahl der zu wählenden Mitglieder und deren Zuordnung auf die einzelnen Pfarreien treffen, jeweils ein Stiftungsrat aus den Stimmbezirken Altheim, Glashofen und Rippberg sowie drei Stiftungsräte aus dem Stimmbezirk Walldürn).

Gewählt wurden Rudolf Rogge (Altheim), Martin Meidel (Glashofen), Brigitte Münig (Rippberg/Hornbach) und Heike Hefner, Rainer Kreis und Bernhard Schirmer (alle drei Walldürn) als Mitglieder des Stiftungsrates und im Anschluss daran Rainer Kreis (Walldürn) zum stellvertretenden Stiftungsratsvorsitzenden.

Weitere Mitglieder des Stiftungsrates sind kraft Amtes Pater Josef als Stiftungsratsvorsitzender sowie Eva-Maria Kötter als Pfarrgemeinderatsvorsitzende.

Als Delegiertenvertreter im Dekanatsrat wurden Marcel Ditrich und Jenny Westrich nominiert und jeweils einstimmig gewählt.

Nach Informationen zur Bildung der Gemeindeteams und zur Bildung von Ausschüssen beschloss der neue Pfarrgemeinderat auf Antrag von Martin Meidel, dass die Pfarrgemeinderassitzungen künftig im rollierenden System jeweils im Wechsel dienstags, mittwochs und donnerstags stattfinden werden.

Eva-Maria Kötter dankte allen, die sich für ein Amt im Vorstand und im Stiftungsrat zur Verfügung gestellt hatten und sprach die Hoffnung auf eine künftige gute und harmonische Zusammenarbeit aus.

Worte des Dankes und der Anerkennung sprach sie vor allem ihrem Vorgänger Wolfgang Eisenhauer aus, der dieses Amt des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden 20 Jahre lang in vorbildlicher und beispielhafter Weise bekleidet hatte und dessen großartiges Schaffen und Wirken in absehbarer Zeit noch einmal besonders gewürdigt werden soll. ds

