Walldürn.Nachdem die eucharistische Anbetung während der Hauptwallfahrtszeit in der Franziskuskapelle im Gemeindezentrum stattfand, wird ab Donnerstag, 1. August, dem Gebetstag für die geistlichen Berufe, die monatliche eucharistische Anbetung wieder in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut gehalten. Diese Anbetungszeit findet in der Stille am Blutaltar statt. Nach der Heiligen Messe um 8 Uhr am Blutaltar beginnt die Gebetszeit vor dem Allerheiligsten bis 18.25 Uhr. An diesem Tag wird im Besonderen auch immer für das Gebetsanliegen von Papst Franziskus gebetet. Dieses richtet sich diesmal an den Familienalltag, dass dieser durch Gebet und liebevollen Umgang immer deutlicher eine „Schule menschlicher Reife“ wird. Um 17.45 Uhr wird der Rosenkranz gebetet. Direkt im Anschluss um 18.30 Uhr beginnt der Abendgottesdienst. Dieser Anbetungstag gilt als Angebot für alle Interessierten. Für diesen Tag werden auch immer wieder Beter gesucht, die während dieser Zeit Aufsicht am Blutaltar machen. Wer daran Interesse hat, kann sich direkt bei Diakon Friedhelm Bundschuh, Telefon 06282/6581 melden, der die Dienste einteilt. (adr)

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019