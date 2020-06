Eucharistiefeiern und Andacht zu sehen

Walldürn.Nach wie vor können die Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit Walldürn nur mit einer begrenzten Anzahl von Kirchenbesuchern gefeiert werden, da die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneverordnungen einzuhalten sind. Für die Basilika ergeben sich somit 74 Plätze.

In den vier Wochen ab dem Dreifaltigkeitssonntag (7. Juni), der ausfallenden Hauptwallfahrtszeit, wird das Online-Team (Onl-T) an den Sonn- und Feiertagen verschiedene Eucharistiefeiern und Andachten als Livestream über den YouTube-Kanal der Seelsorgeeinheit übertragen. Auch der Fernsehsender K-TV sendet aus Walldürn.

Viele Pilger können in diesem Jahr nicht nach Walldürn zum Gnadenaltar kommen. Daher wurde die Aktion „Wir beten für Euch“ ins Leben gerufen. Die Gebetsanliegen werden besonders am Großen Blutfeiertag (18. Juni) eingebunden. Auch bei den verschiedenen Abendandachten am Blutaltar werden die Anliegen der Pilger, die über die Internetseite (www.wallfahrt-wallduern.de) eingereicht werden können, integriert.

Hier die Übersicht der Übertragungen aller Gottesdienste und Andachten: Fronleichnam (11. Juni, 9.30 Uhr – Onl-T und K-TV / 18 Uhr – Onl-T und K-TV ), Sonntag (14. Juni, 9.30 Uhr – K-TV / 18 Uhr – Onl-T), Großer Blutfeiertag (18. Juni, 9.30 Uhr – Onl-T und K-TV / 18 Uhr – Onl-T), Sonntag (21. Juni, 18 Uhr – Onl-T), Sonntag (28. Juni, 9.30 Uhr – K-TV / 18 Uhr – Onl-T), Samstag (4. Juli, 20 Uhr Stay & Pray – Onl-T), Sonntag (5. Juni, 18 Uhr – Onl-T). (ac)

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.06.2020