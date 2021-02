„Es ist einiges aus der Feder geflossen“

Viel Zeit zum Schreiben hat in den Zeiten der Corona-Pandemie Anne Grießer – gezwungenermaßen. Was zu kurz kommt, sind Auftritte vor Publikum. Was sie überaus bedauert.

Walldürn/Freiburg. Die FN haben sich mit Anne Grießer unterhalten, über das Schreiben, fehlende Sozialkontakte und die Coronapandemie. Anne Grießer wurde in Walldürn geboren, studierte Bibliothekswesen (Dipl.)

...