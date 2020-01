Erster Auftritt beim Stadtfest geplant

Walldürn.„Wir haben in Walldürn und den Ortsteilen eine wunderbare Vielfalt an Museen und Einrichtungen, die nicht so leicht zu toppen ist. Schade eigentlich, dass jeder für sich versucht ,sein’ Museum weiter zu bringen und sich um Besucher bemüht. Gemeinsam könnte man so viel mehr erreichen!“ – so der Aufruf, mit dem sich der Heimat- und Museumsverein Walldürn an alle Museumsfreunde wendet und zu einem Treffen ins Gasthaus „Akropolis“ einlud. Viele waren der der Einladung gefolgt. Bereits nach kurzer Zeit entwickelten sich rege Diskussionen, die für den ersten Abend schon brauchbare Ergebnisse brachten: Es ging um die gemeinsame künftige Präsentation der Museen. So wurde überlegt, ein gemeinsames Flugblatt zu kreieren, in dem sich alle Museen gleichwertig präsentieren können. Wie das aussieht und wer es gestaltet, werde noch in weiteren Treffen verifiziert. Der vorrangige Wunsch ist, dass allen Museen gleichviel Platz gewährt wird, Werbung für sich zu machen.

Die Gästeführer könnten die Flugblätter bei ihren Führungen an Interessierte verteilen. Auch für die Tourist-Information wäre dieses Museums-Flugblatt mit Hinweis auf die Fülle der Walldürner Museen mit Sicherheit hilfreich.

Den ersten gemeinsamen Auftritt wollen die Museen an Christi Himmelfahrt auf dem Blumen- und Lichterfest realisieren. Jedes Museum stellt sich vor, beispielsweise mit Exponaten, Bildern, Informationstafeln oder kleinen Leckerbissen. Dafür wird jedem eine gleichgroße Ausstellungsfläche zur Verfügung gestellt. Eine Idee war, dass die Stadtführer in historischen Kostümen auftreten und bei den Festbesuchern für Interesse und Aufsehen sorgen.

Überlegt wurde, den Keller im Reil’schen Haus zu räumen und von da ausgehend Bewirtung anzubieten, vorzugsweise im Freien, wenn das Wetter mitspielt. Mit „Hausmacher und Most“ – so wie früher ein deftiges Vesper in früheren Zeiten aussah – werden die Besucher im Museumshof verköstigt. Einen eventuellen Gewinn wolle man für gemeinsame Aktivitäten nutzen.

Das nächste Treffen ist am 27. Februar um 19 Uhr im Museum „Zeit(t)räume“.

