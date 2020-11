Erste urkundliche Erwähnung vor 680 Jahren

Hornbach.Ein Blick in die Hornbacher Geschichte zeigt, dass heute vor 680 Jahre am 28. November 1340 der heutige Walldürner Ortsteil erstmals urkundlich erwähnt wurde. Sein Name ist abgeleitet von „horawin“ oder „hero, herowes“ (Sumpf ) und dem Althochdeutschen „buoch“ (Buchenwald). Der Ort entstand vermutlich während der neuen Kolonisation vom 11. bis 13. Jahrhundert. Als Weiler dürfte er ursprünglich zur alten fränkischen Walldürner oder Buchener Mark gehört haben. Die Gemarkung wurde später wohl aus dem Gebiet herausgetrennt.

Kloster Amorbach im Besitz

In einer weiteren Urkunde wird 1400 erstmals zwischen Groß- und Kleinhornbach unterschieden. Vermutlich gehörte der Ort den Herren von Dürn. Nachweislich im 16. Jahrhundert hatte auch das Kloster Amorbach Besitz von Wald und Feld in der Gemeinde.

Aus den Niederschriften geht ferner hervor, dass die Hornbacher bereits 1440 ihren Zehnt nach Walldürn entrichteten. Doch hatten Bischöfe von Würzburg auch gewisse Anrechte. Diesen Würzburger Anteil trugen die Echter von Mespelbrunn zu Lehen. Nachdem deren Rechte nach dem Aussterben des Geschlechtes im Jahr 1665 an Würzburg zurückgefallen waren, fanden 1669 zwischen Kurmainz und Würzburg Ausgleichsverhandlungen über das Hornbacher Lehen statt.

Durch den Austauschvertrag vom Jahre 1676 wurde der Zehnt von Kurmainz an Würzburg abgetreten, wodurch Hornbach zum Amt Rippberg kam. Im 30-jährigen Krieg hat das Dorf so stark gelitten, dass es ausgestorben wäre, wenn sich nicht ein Bauer namens Kurtz aus Rippberg in Kleinhornbach niedergelassen hätte. Dieser soll vorher das Rippberger Wasserschloss bewohnt haben, das während der Kriegswirren verwaist war.

Zum selben Zeitpunkt war übrigens auch Rippberg durch Krieg und Pest so gut wie ausgestorben. Im Rahmen der Säkularisation gelangte 1803 zum Fürstentum Leinigen und 1806 zum Großherzogtum Baden. 1807 wurde die Gemeinde dem Bezirksamt Walldürn zugeteilt. Als die neue Pfarrkirche entstand, schrieb man das Jahr 1921. Zur selben Zeit wurde der Ort an die Stromversorgung angeschlossen. 1930 wurde das Schul- und Rathaus errichtet.

Vom 1. April 1935 bis 5. August 1945 war Hornbach durch Eingemeindung ein Ortsteil von Hettigenbeuern, stellte den Bürgermeister und wurde danach wieder selbstständige Gemeinde. Diese Eigenständigkeit währte jedoch nicht allzu lange. Seit dem 1. Januar 1975 ist Hornbach ein Ortsteil der Stadt Walldürn.

Im Jahr 2015 feierte die Dorfgemeinschaft mit zahlreichen Gästen das 675-jährige Bestehen. Im kommenden nimmt der Ort am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Mehrere geplante Veranstaltungen im Hinblick auf den Wettbewerb mussten Corona-bedingt ausfallen und werden zu gegebener Zeit nachgeholt. hape

