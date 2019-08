Erlös für die Bäder bestimmt

Walldürn.Zum Saisonabschluss bietet der Walldürner Bäderverein am Samstag, 7. September, ab 13 Uhr ein Freibadcafé an. Die Badegäste werden im Walldürner Freibad mit Kaffee, Getränken, Kuchen und frisch gebackenen Waffeln durch den Bäderverein direkt am Kinderbecken bewirtet. Als Rahmenprogramm für die Kinder bieten die DLRG Wasserspiele und die Jugendfeuerwehr eine Hüpfburg an. Der Erlös der Veranstaltung kommt den Walldürner Bädern zu Gute.

Kuchenspenden werden von Sandra Günther unter Telefon 0157/82754933 entgegengenommen. Café- und Kioskbesucher, die das Schwimmbad nicht nutzen, sind vom Schwimmbadeintritt befreit.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.08.2019