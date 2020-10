Erlös für den Kindergarten

Walldürn.Eine Altmetallsammlung der AWN zugunsten des evangelischen Kindergartens findet am Samstag, 24. Oktober, von 9 bis 15 Uhr am ehemaligen Aldi-Parkplatz in der Dr.-Trautmann-Straße in den dort bereitgestellten Containern statt. Nicht gesammelt werden Elektro- und Elektronikschrott wie Waschmaschinen, Herde und Kühl-/Gefrierschränke. Informationen, welche Teile als Metallschrott einzustufen sind, können unter Telefon 06282/8459, 3185370, 40678, 926564 oder 0173/6878787 eingeholt werden. Bei Bedarf können unter diesen Nummern auch Termine zur Abholung großer, schwerer Teile wie Heizkörper, Fahrräder, Geländer und mehr vereinbart werden. Es findet keine Straßensammlung statt. Weitere Informationen und Rückfragen bei der AWN unter Telefon 06281/90613.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.10.2020