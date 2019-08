Das größte Volksfest am bayerischen Untermain, die zehntägige Miltenberger Michaelismesse, startet am Freitag. Zuvor wurde im Bräustüble das Messebier probiert.

Miltenberg. „Da müssen wir unbedingt hin! Mindestens einmal!“ - so lautet die Devise vieler Feste-Fans, Gourmet-Gäste sowie der Wein-, Bier und Blas- oder Popmusik-Liebhaber aus nah und fern. Insbesondere aus dem Dreiländereck Bayern, Baden-Württemberg und Hessen kommen Tausende von Besuchern zur „fünften Jahreszeit “ bis zum 1. September an den Main ins Festzelt, zum Vergnügungspark, ins Ausstellungsgelände und zu speziellen kulturellen Angeboten in die Altstadt selbst.

Höhepunkte sind der offizielle Bieranstich am Freitagabend, der Einzug zur Messe mit über 60 Gruppen, Abordnungen und Musikkapellen am Samstag und das Feuerwerks-Finale am zweiten Messe-Sonntag.

Das Brauhaus Faust zu Miltenberg braut für das Volksfest nach alter Tradition ein außergewöhnliches, süffiges Bier, das am Dienstagabend vorgestellt und von den Ehrengästen bereits als exzellentes Festbier eingestuft wurde.

Extra-Bier zur Michelsmess’

Zur speziellen Messebier-Probe hatten Cornelius und Johannes Faust den Stadtrat von Miltenberg mit Bürgermeister Helmut Demel, die Messeleitung, ehrenamtliche Helfer, die Festwirtsfamilie Papert und Vertreter der Presse eingeladen.

Humorvoll schilderte Bürgermeister Helmut Demel seine eigenen Erfahrungen, Eindrücke und Einschätzungen zur Michelsmess’ im Allgemeinen und zum Festbier im Besonderen. Der neue Gerstensaft überzeuge – nach seiner persönlichen Meinung – auf voller Linie, sei ein Traum von einem Messe-Bier, wecke die Fantasie, entfache ein Feuerwerk und gestalte sich als Erlebnis für den Gaumen.

Die Gründe dafür erläuterte Braumeister Cornelius Faust: 13,5 Prozent Stammwürze verleihen dem neuen, noch kräftigeren Bier als 2018 einen festen Körper, in dem sich die Aromen von Hopfen und Malz aus der Region harmonisch einfügen. Mit 5,6 Prozent Alkohol und seinem frischen Trunk bringe das Bier Maß für Maß Freude und einen besonderen Trinkgenuss.

Festwirt Papert freute sich über das erfolgversprechende Bier, das im Festzelt zehn Tage zum Ausschank kommen werde. Doch nicht nur der Gerstensaft ziehe die Gäste magisch an, sondern auch musikalische Höhepunkte und besondere Prominenz-Auftritt seien bewährte Publikums-Magneten.

Mit drei gekonnten Schlägen trieb Bürgermeister Helmut Demel anschließend den Hahn in das Bierfass und das erste Messebier floss in die Bierkrüge der Ehrengäste. Gemeinsam stießen alle Besucher auf eine fröhliche, friedliche und unbeschwerte Messe an – gemäß dem alten Brauer-Segensspruch: „Gott geb“ Glück und Segen drein!“ rsc

