Erfolgreiche Mitarbeiter bekamen ihre Diplome

Walldürn.Zur traditionellen vorweihnachtlichen Feier fanden sich die Mitarbeiter des Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheimes „St. Kilian“ in stattlicher Anzahl in der festlich geschmückten Turnhalle ein.

Die Heimleiterin, Direktorin Iris Hellmuth-Gurka, gab nach dem gemeinsamen Abendessen einen Überblick über 2019. Insgesamt seien sehr viele Aktionen mit den jungen Menschen in der Erziehungseinrichtung durchgeführt worden. Es gebe wohl kaum eine andere Jugendhilfeeinrichtung dieser Größenordnung, in der so viel für Kinder und Jugendliche getan und gemacht werde wie in St. Kilian.

Ein jeder habe sich in vielerlei Hinsicht eingebracht: In der Betreuung, in der Beschulung, der mitunter liebevollen Versorgung der jungen Menschen, die in ihrem jungen Leben schon viel Schlimmes hätten erleben müssen.

Mitarbeitende in St. Kilian seien wieder über zwölf Monate hinweg Protagonisten in vielen Projekten, Aktionen, diversen Veranstaltungen oder Fort- und Weiterbildungen gewesen – stets seien sie präsent und da gewesen.

„Blitzlichter“ gezeigt

Mit einer Power-Point-Präsentation zeigte sie zahlreiche „Blitzlichter“ des Jahres auf, wie die Neukonzeption der Nardini-Schule, die Teilnahme an „The Wall“, das Pfingstprojekt oder den Adventszauber in Gerlachsheim. Sie dankte dann allen, die sich für die Einrichtung engagiert haben.

Zusammen mit dem Schulleiter der Nardini-Schule, Frank Hemberger, sowie mit dem Bereichsleiter „Sozialpädagogik“ und stellvertretenden Heimleiter, Steffen Gimber, zeichnete sie neun Mitarbeiter für deren Teilnahme an Fort-und Weiterbildungsmaßnahmen aus und überreichte ihnen ihr Diplom.

Im Bereich Sozialpädagogik absolvierten Julia Bradatsch, Melanie Kappes und Maximilian Mackert mit Erfolg ihr DH-Studium „Soziale Arbeit“ und Carolin Schwab mit sehr gutem Erfolg ihre Ausbildung zur Erzieherin, im Schulbereich absolvierten Carolin Hauk und Germaine Altinkaya sehr erfolgreich die Weiterbildung „Hola – Horizontaler Laufbahnwechsel“ mit Abschluss in Sonderpädagogik, Ines Mehlhose ihre Weiterbildung „Mototherapie von sensorischen Integrationsstörungen“ und schließlich im Stabstellenbereich Nina Gröger und Laura Spielmann ihre Weiterbildung zur ProDeMa-Trainerin.

Weiter von der Direktorin als wertvolle ehrenamtliche Helfer in der Einrichtung wurden Rob Georg im Bereich musikalische Erziehung/Bandprojekt, F. Dörr im Bereich der neu entstehenden Bibliothek, F. Bechtold und F. Scheitle als Mitarbeiterinnen im Kleiderladen „Fer Umme“ sowie F. Kaiser als Leiterin der jährlich stattfindenden Zirkus AG geehrt und mit einem Präsent bedacht. Dem offiziellen Teil schloss sich ein gemütliches Beisammensein mit poppiger Musik von „DJ Jack“ und einem Weihnachtsbingo an. ds

