Erfolgreiche Gürtelprüfungen

Walldürn.Nicht nur bei Wettkämpfen auf regionaler und nationaler Ebene zeigen die Nachwuchssportler der Sportkarate Walldürn tolle Ergebnisse. Auch bei den vereinsinternen Gürtelprüfungen zeigte die Wettkampfgruppe am vergangenen Wochenende, was in ihnen steckt.

Eine Gürtelprüfung erfolgreich abgelegt haben: Roxana Kowalczyk, Sarina Meichelbeck (beide 1. Kyu), Faid Hurem (2. Kyu), Leon Wörner, Colleen Märker (beide 3. Kyu), Max Kuhn, Fabian Dörr, Finn Neukirchner (alle 4. Kyu), Eric Schüßler, Marylou Oludipe, Jule Flachsmann (alle 5. Kyu) und Paulina Prenqi (7. Kyu). ds

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.11.2019