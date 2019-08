Walldürn.Eine erfolgreiche Golfsaison spielt Tyler Schad. Der elfjährige Walldürner, Mitglied beim Golfclub Glashofen-Neusaß, hat sich über die Saison als einer der besten Nachwuchsspieler für die süddeutsche Meisterschaft AK12 qualifiziert. Im German Junior Golf Ranking liegt er derzeit in der AK11 auf Platz 5. Bei der German Junior Golf Tour hat er erfolgreich mitgespielt und war erneut für die Venice Open in Italien qualifiziert, wie bereits im vergangenen Jahr. Dort ging er mit Teilnehmern aus der ganzen Welt an den Start. Und das nächste Turnier wartet schon: An diesem Wochenende finden die Meisterschaften des Golfclubs Glashofen-Neusaß statt. Bild: Marco Schad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.08.2019