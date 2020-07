Erfolgreiche Ausbildung

Miltenberg.Acht neu zertifizierte Gästeführer gibt es für Miltenberg. Die Tourismusgemeinschaft „Drei am Main“ hat in Zusammenarbeit mit der vhs Miltenberg acht neue Gästeführer ausgebildet, die künftig mit viel Wissen und Begeisterung Gäste und Einheimische durch die mittelalterliche Fachwerkstadt am Main führen werden.

Praktische Führung

Die Ausbildung dauerte von Mitte Januar bis Ende Juni 2020 (mit einer längeren coronabedingten Pause), umfasste 54 Unterrichtsstunden wie unter anderem Stadtgeschichte, Führungskonzeption, Rhetorik und rechtliche Fragen und schloss mit einer praktischen Prüfungsführung ab. Das Bestehen der praktischen Führung ist Voraussetzung dafür, dass die Gästeführer durch die Tourist Information der Tourismusgemeinschaft „Drei am Main“vermittelt werden.

Bei der Zertifikatsübergabe betonte Bürgermeister Bernd Kahlert die Bedeutung der zertifizierten Gästeführer für die Stadt und stellte heraus, wie wichtig eine fundierte und umfangreiche Ausbildung dafür sei, um ein gleichbleibend hohes Niveau bei den Stadtführungen zu garantieren.

Er bedankte sich außerdem bei den Ausbildern Dorothea Zöller (MCity) und Wilhelm Otto Keller (Stadthistoriker) für die Wissensvermittlung und bei den Gästeführer für ihr Engagement. Insgesamt können nun 38 Gästeführer ihr Wissen in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Dänisch und Finnisch anbieten.

Zertifikat erhalten

Das Zertifikat haben erhalten: Adam Afifi, Franca Bube, Emine Gök, Dr. Peter Häfner, Ullrich Häfner, Dorothea Lazar, Diana Lehner und Anna Mannherz.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.07.2020