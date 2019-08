Erfolg mit der Angel

Altheim.Gemeinsam mit Daniel Sans und dessen Helferteam sind beim Anglerheim zehn Kinder in die schöne Anglerwelt „abgetaucht“. Bevor es jedoch an den Teich ging, lernten die Kinder den Umgang mit der Angel und das Zielwerfen. Das Gewicht verlagern und die richtige Körperhaltung waren hierbei gefragt. Auch das Timing, um die Angelschnur freizugeben, musste stimmen. Anschließend wurden verschiedene Angelmethoden erklärt. Nach dem Mittagessen wurde gemeinsam geangelt und das Gelernte in die Praxis umgesetzt. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Moderlieschen und ein Karpfen gingen den Kindern an den Haken. dka

