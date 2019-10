Entspannter Bummel durch die Stadt

Walldürn.Unter dem Motto „Die Region zu Gast“ haben am Freitag zahlreiche Geschäfte und Gastronomiebetriebe rund um den Schlossplatz und am Alten Rathaus einen langen Einkaufsabend veranstaltet. Rund 30 Aktionsangebote warteten auf die Besucher. In den bis 22 Uhr geöffneten Geschäften wurden die Gäste bei ihrem Einkaufsbummel mit Federweißem, Zwiebelkuchen, Kochkäse und pikanten Brotaufstrichen verwöhnt.

Aber auch sonst wurde manche Gaumenfreunde geboten – angefangen vom heimischen Wild oder Ertftal-Rind im Gasthaus „Zum Hirsch“ und Deftiges vom Grünkern im Gasthaus „Zum Burgtörle“ über feine Probeschmankerl mit Honig der Walldürner Imker im „BücherLaden“ am Alten Rathaus, frisch gepresster Apfelmost und Bienenhonig vom Biotopschutzbund Walldürn an einem Stand vor dem Orthopädie-Fachgeschäft Schirmer, Hausmacher Dosenwurst vom heimischen Wild im Fachgeschäft Kehl Hüte und Devotionalien, Federweißer und Flammkuchen bei Mode-Gehrig sowie Versucherle von Grünkernvariationen im „Wollstüble“, bis hin zu feinem italienischen Eis im Eiscafé „Azzuro“ mit Milch vom Hof Sans, Edelbrände der Familie Heffner (Fuchsenloch) bei Schmidtchen-Textilien, Brotaufstriche und Kochkäse bei Bolsius Kerzenverkauf und feine Bränden des Gasthofes und Brennerei Schießer (Gottersdorf) im Friseursalon „HairRock“.

Ein Schwerpunkt des Einkaufsabends lag auch auf der aktuellen Mode von Kopf bis Fuß: aktuelle Mode von „Uschis Modeeck“, Ateliermode des Nähateliers „Die tapfere Schneiderin“ von Brigitte Wagner (Gerolzahn), junge Mode und Hutmode des Hutateliers Lang in Verbindung mit Schmuck von „Facettenreich“ (Buchen), Schmuck von „Victoria“ bei „Beauty Place“, Damen- und Herrenmode von „Fairytale Alpaca“ (Kaltenbrunn), Eventfloristik Zang (Gerolzahn) bei Schuhmüller, Geschenkideen aus Buchen und handgearbeitete Wohnaccessoires, die an Ständen und in den geöffneten Läden angeboten wurden. Für viel Aufmerksamkeit sorgte der Informationsstand des Freizeit- und Ferienreiterhofes Odenwald (Dornberg) mit dem Thema „Esel-Trekking-Touren“, der vor allem bei den Kindern viel Begeisterung fand, durften diese doch Esel streicheln und mit ihnen eine kleine Trekking-Tour durch die Innenstadt starten.

Informationen und Denkanstöße

Ebenfalls auf dem Schlossplatz informierte der Hof Sans über seine Milchproduktion, die Spritzenmühle (Eichenbühl) wartete mit einem vielseitigen Futtermittel-Sortiment auf, und der Futtermittelhersteller Josera (Kleinheubach) vermittelte Denkanstöße zur Agrarwirtschaft.

Mit der Aktion „Cooles für Kids“ überraschte die Eintracht ’93 in der Central-Apotheke. Der Erlös dieses Torwandschießens kommt der Jugendabteilung zugute.

Die Post-Filiale präsentierte den kürzlich erschienenen Wandkalender 2020 mit Walldürner Stadtansichten und Fotomotiven aus dem Odenwald. Abgerundet wurde das Angebot mit Reiter- und Pferdezubehör von Freizeitreiter Link (Reinhardsachsen) und Silke Störzer mit Dekorationen für das Zuhause. ds

