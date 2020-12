Entscheidung zu Windpark vertagt

Die Stellungnahme zur Erweiterung des Windparks „Altheimer Höhe“ stand bei der Sitzung des Ortschaftsrates auf der Tagesordnung. Das Gremium vertagte die Entscheidung allerdings.

Altheim. Zu der Sitzung waren viele Bürger gekommen, was Ortsvorsteher Hubert Mühling freute. Kaum verwunderlich, standen doch Themen auf dem Plan, die in der Vergangenheit nicht nur die Altheimer Bevölkerung zu berühren schienen.

Nachdem in der vorangegangenen Sitzung des Ortschaftsrates das Projekt von der EnBW ausführlich vorgestellt wurde, bezog das Gremium des Ortschaftsrats Stellung zur geplanten Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen auf Grundstücken in Richtung Gerichtstetten. Da Projekte für erneuerbare Energie eine lange Planungsdauer und Zeit in Anspruch nehmende Genehmigungsverfahren mit sich bringen, gab es die Bitte um ein Signal des Ortschaftsrates, um das Thema anschließend im Gemeinderat zu besprechen. Es gab sieben Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und eine Enthaltung.

Meinungen gespalten

Gespalten scheinen die Meinungen beim Thema geplante Erweiterung des Windparks „Altheimer Höhe“ zu sein. Bei diesem Projekt geht es um zwei Dinge: zum einen die Erweiterung des bereits bestehenden Windparks und zum anderen die Erweiterung durch eine Neuerrichtung im „Großen Wald“. Zu Beginn der Planungen wurden zunächst alle günstigen Standorte aus technischer Sicht ausgelotet. Doch eine vorhandene Schutzzone Munitionsdepot, in der kein Bauvorhaben möglich ist, erforderte eine komplette Umplanung. Standorte nach Vorgaben des Naturschutzes mussten verschoben werden. Gutachten mussten neu erstellt werden.

Eine neue Kartierung für einzelne Standorte sei nun nötig, was mitunter bis Oktober 2021 dauern könnte. Eine solche Verzögerung sei laut Projektierer Steiff und Brunner ungünstig, deshalb steht der Plan zur Debatte die Standorte 1, 3 und 10, deren Kartierung vollständig ist, früher anzugehen und in die Ausschreibung zu gehen und weitere Anlagen zeitlich zu schieben. Dies sei nötig, um eine Rentabilität zu gewährleisten.

Zu diesem Plan sollte der Ortschaftsrat Stellung nehmen. Aus den Reihen des Ortschaftsrates wurde bedauert, dass die aktuellen Informationen zwar dem Gremium und allen Betroffenen, nicht aber der Bevölkerung vorliegen, was eine Akzeptanz durch diese erschwere. Leider sei die Informationsveranstaltung für die Bevölkerung seitens Steiff und Brunner zum Windpark Altheim wegen der Corona-Beschränkungen ausgefallen. Da aber stets mit Transparenz geworben wurde für dieses Projekt, und man auf große Zustimmung hoffe, bitte man um Information der Altheimer Bürger.

Ortsvorsteher Hubert Mühling machte daraufhin den Vorschlag, Möglichkeiten der Information zu prüfen und die Stellungnahme des Ortschaftsrates zu vertagen, wofür Bürger in der Fragestunde ihren Respekt aussprachen. Aus dem Gremium, aber auch aus den Zuhörerreihen, wurde die Befürchtung geäußert, dass bei einer Ablehnung der regionalen Projektierer Steiff und Brunner große Konzerne die ausgewiesenen Standorte ohne Rücksicht auf Altheim bebauen. Die Bevölkerung sei dann „außen vor“.

Hubert Mühling berichtet anschließend, am 16. November habe die Ortschaftsverwaltung ein Brief aus der Altheimer Jugend erreicht, die sich in Altheim einen „Platz zum Biken“ wünsche. Der Ortschaftsrat war bereits nach einem ersten Brief sehr angetan und machte sich Gedanken zu diesem Wunsch. Mühling verkündete, dass er dem Beispiel seines Heimatortes Werbach, wo es einen solchen Bikerplatz bereits gebet, gerne folgen würde. Dieses Projekt sei ohne Probleme zu bewerkstelligen, habe er bereits schon einen Projektierer, der dies in die Hand nehmen könnte. Jedoch stellt sich die Frage, und diese richtete Mühling an alle: Wo könnte man einen solchen Platz für die „Bikerjugend“ errichten?

Schöne Aktion der Feuerwehr

Des Weiteren berichtete Mühling von einer schönen Aktion der Feuerwehr. Alle Kinder bis zu zehn Jahren, die bis zum 10. Dezember ein selbstgemaltes Bild – von Weihnachten oder der Feuerwehr – mit Namen, Adresse und Alter in den Briefkasten am Feuerwehrhaus geworfen haben, erhalten am 20. Dezember eine kleine Überraschung vom Christkind „Feuerwehr Abteilung Altheim“ nach Hause gebracht.

Nach den Crowdfundingprojekten „Digitale Medien für die Grundschule Altheim“ und „Restaurierung der Marienstatue“ ging kürzlich der Musikverein Altheim mit seinem „Viele schaffen mehr“-Spenden-Projekt „Instrumente für die Jungmusiker“ an den Start. In den vergangenen Jahren konnte der Musikverein sich über eine stattliche Anzahl an Jungmusikern freuen, die ihre Musikausbildung üblicherweise auf vereinseigenen Musikinstrumenten beginnen. Bei den derzeit jüngsten Musikern kann dies nun nicht in allen Fällen ermöglicht werden. Im aktuellen Zeitgeschehen ist die Mitgliedergewinnung und Nachwuchsförderung zu einem zentralen Thema der Vereinsarbeit geworden. Mit diesem Projekt will der Musikverein dies auch für die Zukunft sichern. Nähere Informationen gibt es unter dem Link https://volksbank-franken.viele-schaffen-mehr.de/instrumente-fuer-die-jungmusiker im Internet. Themen der anschließenden Bürgerfragestunde waren massive Schäden an diversen Landwirtschaftswegen und Gemeindeverbindungswegen, deren Instandsetzung nötig sei. dka

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020