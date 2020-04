Entscheidung noch nicht gefallen

Die ersten Absagen von Pilgergruppen liegen bereits vor – ob die Hauptwallfahrtszeit in diesem Jahr in Walldürn stattfinden kann, ist noch nicht entschieden.

Walldürn. Es sind noch rund zwei Monate bis zur Hauptwallfahrtszeit vom 7. Juni bis 5. Juli. Ob diese stattfinden wird und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen ist noch völlig offen. Die Wallfahrtsleitung hat noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Die dynamische Lagesituation wird weiter beobachtet und mit den Behörden und dem Erzbistum Freiburg steht man in engem Kontakt. Unterdessen häufen sich im Wallfahrtsbüro und über die sozialen Medien zunehmend die Nachfragen zur anstehenden Wallfahrtszeit.

Viele Pilgergruppen und Einzelpilger machen sich Gedanken, wie es wohl mit der Wallfahrt in diesem Jahr werden wird. Einige Pilgergruppen haben zwischenzeitlich bereits Konsequenzen aufgrund der Coronakrise gezogen und so haben bis jetzt die Gruppen aus Bobenheim-Roxheim, Mechenhard und Mömbris ihr Kommen definitiv abgesagt. Auch die große Kölner-Fußwallfahrt wird sich bis zum 19. April entscheiden, ob sie den siebentägigen Pilgerweg nach Walldürn antritt oder nicht. Andere Pilgergruppen wiederum halten aktuell an ihren Vorbereitungen und ihrem Fahrplan fest und haben den Gnadenort zum Kostbaren Blut fest im Blick. Schlussendlich hat die Wallfahrtsleitung die Verantwortung über die Durchführung der Wallfahrt. „Wir beobachten, so wie jeder von uns, die Lage und werden rechtzeitig und verantwortungsvoll eine Entscheidung darüber treffen und diese mitteilen“, so der Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula OFM conv.

Klar ist aber auch: Sollten wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert werden dürfen, werden sicherlich Beschränkungen und ganz genaue Hygienemaßnahmen auferlegt werden. Dies würde sich dann in der Folge auch auf die Wallfahrt und den gesamten haupt- und ehrenamtlichen Personaleinsatz ganz erheblich auswirken, womit weitere Problemstellungen vorgezeichnet wären. (ac)

