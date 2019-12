Engagierte „Engel auf zwei Beinen“

Walldürn.„Wir engagieren uns für gerechte, gewaltfreie und nachhaltige Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Einen Welt“, mit diesem Leitsatz der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) eröffnete Doris Hamberger, Mitglied des Vorstandsteams, die Adventsfeier im Pfarrsaal. Dass den Worten auch Taten folgten, zeigte die Tatsache, dass an diesem Abend Tee aus fairem Handel verkostet wurde. Die gut besuchte Adventsfeier gab wieder Anlass für einen kurzen Rückblick auf die zahlreichen Aktivitäten des zu Ende gehenden Jahres.

Pater Josef Bregula als Präses der kfd, der zuvor den Gottesdienst in der Basilika zelebriert hatte, dankte den Frauen für ihr großes ehrenamtliches Engagement, bei dem wieder viel Gutes im ablaufenden Jahr geleistet wurde. „Zahlreiche Veranstaltungen und geistliche Beiträge haben dadurch das Kirchjahr positiv bereichert“, dankte Pater Josef im Namen der gesamten Pfarrgemeinde. Mit einigen Gedanken zur Adventszeit, in der das Warten auf die Ankunft Jesu und das Innehalten auf diese besondere Zeit den Kern bilden, schloss Pater Josef seine Ansprache.

Begleitung am Klavier

Der Abend wurde immer wieder mit gesungenen Adventsliedern musikalisch gestaltet, die Marcel Ditrich am Klavier begleitete. Ein Höhepunkt der Adventsfeier war einmal mehr die Spendenübergabe. „Das soziale Engagement wird in unserer Gemeinschaft das ganze Jahr über großgeschrieben“, sagte Sieglinde Fach, Mitglied des Vorstandsteams. Verschiedene Aktionen trugen dazu bei, ganz unterschiedliche Spendenprojekte zu ermöglichen.

So unterstützt die kfd die Erneuerung der Anzeigetafeln für Lieder in der Sankt-Marien-Kirche mit 1568 Euro und die Optimierung der Beleuchtung am Blutaltar in der Basilika mit 2800 Euro. Die symbolischen Spendenschecks durfte Pater Josef entgegennehmen.

Im besinnlichen Teil der Adventsfeier richteten Christine Dörr, Helga Ploß und Hildegard Schlegel die Aufmerksamkeit mit einer Meditation auf die Engel in der heutigen Zeit. Treffend machten die Geschichten deutlich, dass diese Engel keine Flügel haben, sondern den Menschen im eigenen Leben auf zwei Beinen begegnen. Sie kommen oftmals auch dann, wenn man es nicht unbedingt erwartet, Hilfe aber dringend benötigt.

Doris Hamberger bedankte sich am Ende der Adventsfeier bei allen „fleißigen Engeln“ der Frauengemeinschaft, die sich in irgendeiner Weise zum Gelingen des Abends und über das ganze Jahr hinweg einbringen sowie beim Küchenteam und bei Helga Walter für das Basteln der Engel, die wieder als Erinnerung mit nach Hause genommen werden durften. ac

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.12.2019