Energieeinsparung im Clubheim gefördert

Rippberg.Vor dem Clubheim des Spielvereins Rippberg nahm Ortsvorsteher und Vereinsvorsitzender Wolfgang Stich im Beisein des Vorsitzenden des Kuratoriums der Stiftergemeinschaft Sparkasse Neckartal-Odenwald, Walldürns Bürgermeister Markus Günther, einen Spendenscheck in Höhe von 1250 Euro entgegen.

Der Vorstandsvorsitzende der Stiftergemeinschaft, Sparkassendirektor Michael Krähmer, übergab symbolisch die Spende, die bereits zur „Energetischen Sanierung“ des Clubheims in Rippberg eingesetzt wurde. Dabei investierte der Verein zur Einsparung von Energie neben einer Heizungssanierung auch in die Anschaffung neuer Türen für die Sanitärräume. Mit der Spende gratuliert die Stiftergemeinschaft Sparkasse Neckartal-Odenwald dem Verein gleichzeitig zum 100-jährigen Bestehen. Der am 10. Oktober 1920 gegründete SV Rippberg gehört zu den ältesten Fußballvereinen der Kreise Buchen und Miltenberg und ist mit seinen 330 Mitgliedern der größte Verein in Rippberg.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020