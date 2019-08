Endspurt bei den Landwirten

Walldürn/Reichartshausen.Endspurt war am Mittwoch angesagt – bevor in wenigen Stunden der Regen kommt. Das Bild zeigt bei Reichartshausen im Landkreis Miltenberg unweit von Gottersdorf die Fahrt zum nächsten Getreidefeld, dort stand gegen 18 Uhr Dreschen auf dem Programm gegen 18 Uhr und alle helfen mit: die Frau fährt den Traktor mit Ladewagen, der Sohn den Mähdrescher und der Ehemann ist schon mit dem Pkw an Ort und Stelle. Bild: Roland Schönmüller

