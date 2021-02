Miltenberg.Die Partyband „Lechis“ mit Sitz im Raum Miltenberg setzt mit ihrer neuen Single ein Zeichen und will wieder zurück auf die Bühne. Seit März 2020 können die Lechis ihrer Leidenschaft „Musik“ nicht mehr nachgehen. Alle geplanten Auftritte in Deutschland, Österreich und Italien wurden abgesagt und auch der finanzielle Ausfall macht es den Musikern nicht leicht.

Fahrzeug steht in der Garage

Das Bandfahrzeug steht abgemeldet in der Garage und die Instrumente werden nur noch für den häuslichen Gebrauch verwendet. Bei all diesen Einschnitten fällt die Vorfreude auf das, was noch kommt umso größer aus.

Mit dem Song „Endlich wieder feiern!“ wollen sie ihre Freude an der Musik und an der Unterhaltung des Publikums ausdrücken. Auch wenn momentan keine Konzerte stattfinden können, brennen die „Lechis“ für ihre Leidenschaft und wollen „Endlich wieder feiern!“

Nachdem die Idee für einen Song aufkam, wurde gemeinsam mit Thomas Schmitt vom Management volkston.de ein Konzept erstellt. Geschrieben und produziert wurde der Song von Andy Schaub von volksrecords.de. Den Song gibt es hier zum Anhören: https://www.dropbox.com/s/hi387gl7m2z83iv/Endlich%20wieder%20feiern.mp3?dl=0.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.02.2021