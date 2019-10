Elternvertreter gewählt

Walldürn.Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule ist ein wichtiger Faktor für eine positive Entwicklung und gute Schullaufbahn des Kindes. Entsprechend bot die Konrad-von-Dürn-Realschule beim Klassenpflegschaftsabend nicht nur den Austausch in der jeweiligen Klasse an, sondern ermöglichte mit einem Empfang in der Alten Aula ein zwangloses Kennenlernen.

Zuvor hatten interessierte Eltern der Fünftklässler im Musiksaal die Möglichkeit, alle Hauptfachlehrer ihrer Kinder kennenzulernen, Informationen über Anforderungen, Notengebung, Themen, besondere Projekte und zu Unterstützungsmöglichkeiten zu erhalten. Sie erhielten Tipps zum Umgang mit den Hausaufgaben, zum häuslichen Arbeitsplatz und zur Förderung der Lesekompetenz der Schüler.

Im Anschluss an die ersten Klassenpflegschaftssitzungen trafen sich die neu gewählten Elternvertreter im Musiksaal. Realschulrektor Schmid dankte ihnen für die Bereitschaft, das nicht immer leichte Amt des Elternvertreters zu übernehmen, sowie allen Eltern für die Unterstützung bei der „Musischen Nacht“ im Juli. Außerdem thematisierte er den neuen Bildungsplan, der bis Klasse 9 gilt, Alternativen der Nachmittagsverpflegung, die Parkplatzsituation vor Schulbeginn, den Digitalpakt und den leichten Anstieg der Schülerzahlen.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Miriam Farrenkopf und Diana Opacak als Elternbeiratsvorsitzende in ihren Ämtern bestätigt. Als Elternvertreter bringen sich im aktuellen Schuljahr ehrenamtlich ein: Melanie Berberich, Janina Troppenz (Klasse 5a), Yvonne Haun, Sandra Saglam (5b), Lara Hefner, Beate Pigorsch (6a), Ursula Baumann-Schell, Ute Peper (6b), Angelika Schindler, Anna Dietz (7a), Susanne Haas, Andrea Weismann (7b), Nicole Tesch, Marina Schäfer (8a), Inge Wörner, Birgit Klotzbücher (8b), Miriam Farrenkopf, Diana Opacak (9a), Sandra Hennig, Simone Unterburger (9b), Daniela Schmitt, Nicole Edling (10a), Veronika Sans-Walter, Elke Conrad (10b).

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019