„Einsatz ist immer die Ultima Ratio“

Zwölf Rekruten des Logistikbataillons 461 legten am Mittwoch im Pfarrheim das feierliche Gelöbnis ab. Die Zeremonie fand vor geladenen Gästen und Verwandten der Rekruten statt.

Walldürn. Oberstleutnant Ingo Wagner, Führer des Teams Heimat des Bataillons, betonte bei der Begrüßung, das Gelöbnis solle nicht nur Kopf und Verstand ansprechen, sondern in besonderer Weise auch Herz und Gemüt, und so eine emotionale Bindung zwischen Staat und Soldat schaffen. „Das gibt dem Einzelnen Halt und den Ganzen Verlässlichkeit.“ Mit dem Gelöbnis würdige man Menschen in der Gesellschaft, die bereit sind, „sich freiwillig für unsere Werte einzusetzen und wenn nötig in einem ganz besonderen Maß, nämlich mit Leib und Leben“.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier durch das „Brass Sextett“ des Heeresmusikkorps aus Kassel mit klassischen und modernen Stücken.

Einsatz als „Ultima Ratio“

MdB Alois Gerig sagte, man erkenne viel zu selten, „welch ein Glück wir haben, heute in Deutschland mitten in einem freien Europa zu leben. Wir genießen all die Freiheiten, für die andere in der Welt bis heute ihr Leben einsetzen.“ Und es bedarf des Einsatzes der Bundeswehr, sagte er in Richtung der Rekruten, denn Gefahren und Risiken für Deutschland und seine Verbündeten seien nicht verschwunden.

„Freiheit und Demokratie sind wahrhaftig keine Selbstverständlichkeit.“ Aber auch in einer Welt neuartiger Gefahren bleibe es dabei: „Ihr Einsatz als Soldaten ist immer die Ultima Ratio.“

Alleine militärisch sei nichts zu gewinnen. Damit könne man weder Frieden, noch stabile Demokratien schaffen. „Der Erfolg liegt im Zusammenwirken von Politik, zivilem Engagement, Entwicklungszusammenarbeit, militärischem Schutz und dem Dialog der Kulturen.“

„Wer in der Bundeswehr dient, dient aber auch sonst unserem Land, den Werten, die uns gemeinsam tragen, unserer Verfassung, der Demokratie, dem Rechtsstaat und der Menschenwürde, vor allem aber den Menschen selbst“, sagte Landrat Dr. Achim Brötel. In Deutschland genauso wie in vielen anderen Teilen unserer einen Welt.

Dieser ganz besondere Auftrag spiegele sich auch im Selbstverständnis der Bundeswehr wider. Natürlich fußt dieses System auf Befehl und Gehorsam. Es sei aber – „und das ist ganz entscheidend – kein blinder und schon gar kein Kadavergehorsam. Der soldatische Dienst erfordere vielmehr Haltung und Gewissen. Er ist mit anderen Worten ein gewissenhafter Dienst an Werten. „Den oft beschworenen Staatsbürger in Uniform gibt es nämlich nur mit einem staatsbürgerlichen Gewissen.“

Die Rekruten würden mit dem Gelöbnis auch ein klares Bekenntnis zu diesem staatsbürgerlichen Gewissen ablegen. „Das ist momentan sogar wichtiger denn je, wo wir wieder einmal schmerzlich erleben müssen, dass demokratisch gewählte Amtsträger als Volksverräter beschimpft werden, dass die Menschenwürde durch Hass, Ausgrenzung und Spaltung unter die Räder kommt und dass unsere Demokratie durch Populisten und politische Brandstifter verächtlich gemacht wird. Als Staatsbürger sind wir aber alle gefordert, dem die Stirn zu bieten und die Werte unseres Grundgesetzes im täglichen Miteinander mit Leben zu füllen.“

Erster Bürgermeister-Stellvertreter Fabian Berger sprach den Aspekt „Bürger in Uniform“ an. Das sei nicht nur ein Wort, dahinter stehe ein Konzept. Dieses Konzept besage zunächst einmal, dass jemand, der eine Uniform anzieht, Bürger bleibt. „Und damit wird ausgesagt, dass die Bundeswehr ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft ist. Das Konzept vom Bürger in Uniform setzt gerade auf diese Verknüpfung von Bundeswehr und Gesellschaft.“

Große Debatten über die Bürger in Uniform und ihre Funktion würden eher selten geführt. Das werde daran liegen, dass die Deutschen in ihrer Mehrzahl Sinn und Notwendigkeit der Bundeswehr schon seit langem anerkennen. Wenn junge Zeit- und Berufssoldaten ihren Dienst antreten, dann können sie es in dem Bewusstsein tun, eine Aufgabe zu übernehmen, die von der breiten Masse der Gesellschaft gewollt und akzeptiert ist. Die im Gegensatz zu früheren Zeiten veränderte Sicherheitslage stelle an die Soldaten neue Herausforderungen: „Sie sind nicht nur Kämpfer, sondern auch Konfliktvermittler und Krisenmanager, die zudem fähig sein müssen, sich in ihnen fremden politischen oder kulturellen Strukturen zu bewegen.“

„Deutschland dienen“

Schütze Robert Wagner sagte für die Rekruten, diese hätten ein gemeinsames Ziel: „Wir wollen Deutschland dienen und zum Erhalt einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung beitragen.“ Mit dem Gelöbnis übernehme man Verantwortung für Freiheit, Demokratie und Recht.

Oberstleutnant Ingo Wagner ging in seiner Gelöbnisansprache auf die Kameradschaft ein, die zuvor auch Robert Wagner angesprochen hatte. Gelebte Kameradschaft besitze in den Streitkräften einen immens hohen Stellenwert. „Nicht nur, weil sie den Dienst erleichtert und das Zusammenleben bereichert, sondern weil sie im Einsatz eine überlebenswichtige Bedeutung hat.“

Über die Hälfte der Soldaten des Verbands sei derzeit in einsatzgleichen oder Einsatzverpflichtungen. Dies bedeute eine deutliche Einschränkung in der Selbstbestimmtheit, in der Freizügigkeit, weitreichende familiäre als auch persönliche Härten.

„In den Einsatz zu gehen, bedeute bei weitem nicht nur ,gutes Geld’ zu verdienen. Es bedeutet auch, sich zum Teil unter widrigen Bedingungen, fern der Heimat aufzuhalten und sich für den Erhalt und die Stabilität der freiheitlich-demokratischen Grundordnung einzusetzen.“

Gegenseitige Versprechen

Die Gelöbnisfeier sei eine Stunde der gegenseitigen Versprechen, so der Oberstleutnant weiter. Die Rekruten geloben, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Mit dem Gelöbnis stelle man sich einer verantwortungsvollen Aufgabe.

Deshalb dürften die Rekruten gewiss sein, dass das Land, der Staat, die Gesellschaft etwas zu versprechen haben. „Sie sollen nicht missbraucht werden. Als Soldat der Bundeswehr müssen und können sie darauf vertrauen, aus Verantwortungsbewusstsein für Frieden, Freiheit und die Wahrung der Menschenrechte eingesetzt zu werden.“

Anschließend legten die Rekruten das Gelöbnis ab, dass dann durch Handschlag mit Oberstleutnant Wagner, MdB Gerig, Landrat Dr. Brötel und 1. Bürgermeister-Stellvertreter Fabian Berger bekräftigt wurde.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.09.2019