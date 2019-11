Eine Urkunde zum Jubiläum

Walldürn/Stuttgart.Sie ist eine der ältesten Partner-Filialen (Postagenturen) der Deutschen Post im Neckar-Odenwald-Kreis: die Postfiliale in Walldürn. Vor 15 Jahren, am 4. November, hat sie Jochen Ehmler in seinem Geschäft eröffnet.

Mit der Einrichtung von 500 Filialen in Einzelhandelsgeschäften beschritt die Deutsche Post 1993 neue Wege. Das Konzept ging auf: Einzelhandelspartner, Deutsche Post und die Kunden profitieren seither gleichermaßen von der Neuausrichtung im Filialbereich, unter anderem durch deutlich verbesserte Öffnungszeiten, so eine Mitteilung der Deutschen Post. Schon als Jochen Ehmler vor 15 Jahren die Postfiliale in sein Geschäft integriert hatte, honorierten die Kunden die kompetente Beratung und die familiäre Atmosphäre in der Filiale mit einer starken Nachfrage. So ist es auch noch heute. Jochen Ehmler ist heute noch davon überzeugt, dass er vor 15 Jahren den richtigen Weg beschritten hat. Am 14. November werden Vertreter der Deutschen Post nach Walldürn kommen und sich bei Ehmler und seinem Team im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit einer Urkunde und einem Geschenk für die langjährige, sehr gute Zusammenarbeit bedanken. Auch Bürgermeister Markus Günther hat sein Kommen angekündigt.

