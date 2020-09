Die Landesbühne eröffnet die Spielzeit in Walldürn. © Sonja Ramm

Walldürn.Die Badische Landesbühne eröffnet die neue Spielzeit am Mittwoch, 30. September, um 19.30 Uhr im Haus der offenen Tür in Walldürn mit „Die zweite Frau“ von Nino Haratischwili.

Laura ist schön, reich, todkrank und voller Wut über ihr verpfuschtes Leben! In der Rolle der liebenden Ehefrau und fürsorglichen Mutter sind ihre eigenen Be-dürfnisse auf der Strecke geblieben. Die Haushaltshilfe Lena soll ihren Platz einnehmen, sie ersetzen und das Leben nachholen, das sie versäumt hat: die Rache an ihrem narzisstischen Ehemann und die Erziehung der hasserfüllten Tochter zu einer selbstbewussten Frau.

Das Stück ist eine bissige Abrechnung mit dem alten Europa, mit Selbsttäu-schungen und weiblichen Rollenbildern: eine rabenschwarze Tragikomödie der Erfolgsautorin Nino Haratischwili.

Nino Haratischwili wurde 1983 in Georgien geboren und lebt heute in Hamburg. Nach dem Studium der Filmregie in Tiflis studierte sie von 2003 bis 2007 Regie an der Theaterakademie Hamburg. 2008 gewann sie mit Liv Stein einen der beiden Autorenpreise des Heidelberger Stückemarktes.

Ihre Romane „Das achte Leben“ (Für Brilka) und „Die Katze und der General“ wurden mit mehreren renommierten Literaturpreisen ausgezeichnet. 2019 erhielt Haratischwili für ihr Gesamtwerk den Schiller-Gedächtnispreis des Landes Baden-Württemberg. In der Spielzeit 2009/2010 inszenierte sie an der Badischen Landesbühne ihr Stück „Le petit maître“. Mit „Die zweite Frau“ steht nun zum zweiten Mal ein Stück dieser eindrucksvollen Autorin auf dem BLB-Spielplan.

Mit: Nadine Pape, Cornelia Schönwald, Sina Weiß, Inszenierung: Evelyn Nagel, Ausstattung: Franziska Smolarek.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der gültigen Corona-Hygienevorschriften statt. Auf eine Einführung in die Produktion, auf eine Pause, auf die Garderobe sowie auf Bewirtung muss leider verzichtet werden. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes bis zum Erreichen des Sitzplatzes sowie beim Verlassen des Saales ist Pflicht, die vorgeschriebene Abstandsregelung von 1,50 Meter soll eingehalten werden. Saalöffnung ist eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Kartenvorverkauf in der Tourist-Info, Hauptstraße 27, 74731 Walldürn, Telefon 06282/67105, E-Mail: tourismus@wallduern.de

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020