Einblicke in die Arbeitswelt erhalten

Walldürn.Ein fester Termin im Kalender der Walldürner Frankenlandschule sind die Berufsorientierungstage für die Schüler des Wirtschaftsgymnasiums, des Berufskollegs und der Wirtschaftsschule, die auch in diesem Jahr wieder von Berufsorientierungslehrer Udo Volk organisiert wurden.

Was kommt nach dem Abschluss?

Neben der Vermittlung von Fachwissen in den verschiedenen Fächern sieht es die Frankenlandschule als eine ihrer wichtigsten Aufgaben an, den Schülern aufzuzeigen, wie es nach dem Abschluss der Schulzeit weitergehen könnte. Dabei müssen die Jugendlichen möglichst frühzeitig für sich erkennen, welchen Weg sie gehen möchten und welche Kompetenzen sie bereits erworben haben. Gleichzeitig sehen sie sich mit den Anforderungen der Arbeitswelt konfrontiert, mit denen sie sich bei ihrer Berufswahl auseinandersetzen müssen.

Das Berufsorientierungskonzept der Frankenlandschule baut hier auf die Kooperation mit externen Partnern. So werden die Schüler von den Berufsberaterinnen der Agentur für Arbeit, Marlene Seber und Claudia Kirchgessner, beraten und betreut, um ihnen beim Aufbau eines beruflichen Selbstkonzepts zu helfen und ihnen Informationen über Berufe zu vermitteln.

Vier Stationen mit Informationen

Weiterer Kooperationspartner der Schule ist die IHK Rhein-Neckar, die zusammen mit der AOK regelmäßig in den verschiedenen Schularten den „Tag der Berufsorientierung“ durchführt. Jeder Schüler durchläuft an diesem Tag vier Stationen, in denen er vielfältige Informationen zu verschiedenen kaufmännischen oder gewerblichen Ausbildungsberufen erhält.

In diesem Jahr beteiligten sich die Firma Scheuermann & Heilig, die Hollerbach-Gruppe, die Debeka, WLC Würth-Logistik, die Sparkasse Neckartal-Odenwald, die Firma Weiss und die Stadt Mosbach, die den Beruf der Verwaltungsfachkraft vorstellte an den Berufsorientierungstagen.

Bei Lydia Nachtigal von der AOK absolvierte jeder Schüler ein Bewerbungsgesprächtraining, damit auch diese Hürde auf dem Weg zum Ausbildungsplatz kein Problem darstellt.

Die Schüler bekamen an ihrem Berufsorientierungstag wieder viele Informationen aus erster Hand von Ausbildungsbotschaftern aus den Betrieben der Region, die ihnen bei ihrer Entscheidung für einen bestimmten Beruf wertvolle Hilfe leisten.

