„Ein Zeugnis christlichen Glaubens“

Pater Alfons Tony OSA, Provinzial der Augustiner aus Würzburg, hielt die Predigt beim Hochamt beim Tag der Heiligen Rita und dem „Wallfahrtstag um geistliche Berufe“.

Walldürn. Kirchenmusikalisch wurde der Gottesdienst von Organist Christopher Henk an der Dauphin-Orgel umrahmt. Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula, OFM Conv., ging am Donnerstag in der voll besetzten

...