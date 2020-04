Ein Zeichen der Verbundenheit

Walldürn.Mit rund 500 Steinen wurde die Aktion „Regenbogenbrücke“, von jüngeren für ältere Menschen, zu einem vollen Erfolg.

Am Ostersonntag konnte Pater Josef Bregula OFM Conv. die auf einem Regenbogentuch ausgebreiteten Steine während der Heiligen Messe in der Wallfahrtsbasilika segnen.

Die kleinen Kunstwerke konnten dann später von Menschen, welche Momente der Einsamkeit und Unsicherheit erleben müssen, abgeholt und mit nach Hause genommen werden. Auf diese Weise entsteht am Ende dieser Aktion eine sinnbildliche Brücke zwischen den Menschen in Walldürn, die in dieser schweren Zeit der Corona-Krise alle miteinander verbinden soll.

Körbchen übergeben

Jeweils ein Körbchen mit diesen Steinen wurde von den Organisatoren Andrea Hemberger und Adrian Ambiel ins Geriatriezentrum, in das Pflegeheim „Maria Rast“, zum „Haus am Limes“ und in das Odenwald-Hospiz gebracht. (ac)

